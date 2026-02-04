Sabato sera all’Auditorium Scavolini di Pesaro, Federico Buffa porta in scena “Otto infinito”, uno spettacolo dedicato a Kobe Bryant. La serata si preannuncia come un omaggio intenso al genio del basket, tra storie, immagini e aneddoti che ripercorrono la carriera di uno dei più grandi sportivi di tutti i tempi. L’evento promette di regalare al pubblico un’immersione nel mito di Bryant, tra emozioni e ricordi di un’epoca che ha segnato lo sport americano.

Kobe Bryant, una leggenda dello sport che diventa anche spettacolo, teatro. Sabato (ore 21), Federico Buffa presenta all’Auditorium Scavolini di Pesaro "Otto infinito". Vita e morte di Mamba, un avvincente spettacolo con il quale lo storyteller sportivo tra i più grandi in Italia ritorna alla sua grande passione: il basket. E lo fa dedicando il suo show ad uno dei più leggendari campioni di tutti i tempi della pallacanestro. Lo spettacolo fa tappa nelle principali "basketball cities" italiane, tra le quali appunto Pesaro, ed è prodotto da Imarts per la regia di Maria Elisabetta Marelli e la direzione musicale di Alessandro Nidi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il mito di Bryant. Buffa racconta il genio del basket

Federico Buffa presenta a teatro la vita di Kobe Bryant, una figura iconica del basket mondiale.

