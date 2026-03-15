Nel match FC 26 SBC Showdown, Manchester City e Arsenal si affrontano in un confronto tra due tra le squadre più in forma della Premier League. Marmoush, rappresentante dei Citizens, mostra la sua velocità, mentre Jurriën Timber si distingue per la solidità difensiva con i Gunners. La partita si gioca in un clima di grande attesa e intensità.

Nuova sfida Showdown per uno dei match più attesi della stagione. Da un lato la velocità esplosiva di Marmoush (che per l’occasione rappresenta i Citizens), dall’altro la solidità totale di Jurriën Timber per i Gunners. Il regolamento è lo stesso: +2 OVR a chi vince, +1 OVR a testa in caso di pareggio. Omar Marmoush (88) – Il jolly offensivo. Marmoush riceve una carta con statistiche da urlo per il reparto avanzato. Con 93 di velocità e 90 di dribbling, è un giocatore che può ricoprire ogni ruolo dall’attacco alla trequarti. Ruoli PLUS PLUS (++): Attaccante ombra (COC), Attaccante interno (AS), Rapace e Falso 9 (ATT).. SkillPiede: 5 4.. Stats chiave: Velocità 93, Dribbling 90, Tiro 89. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

© Imiglioridififa.com - FC 26 SBC Showdown: Manchester City vs Arsenal – Scontro al vertice in Premier!

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