FC 26 IL MURO DI LONDRA | GUIDA ALLA SBC TOTS MOISÉS CAICEDO HONORABLE MENTIONS

EA Sports ha annunciato una nuova Sfida Creazione Rosa che coinvolge Moisés Caicedo, che riceve una versione TOTS con un punteggio di 93. Questa iniziativa si inserisce all’interno della Premier League e riguarda la categoria delle Menzioni d’Onore. La presenza di Caicedo in questa selezione si unisce alle altre novità legate alla modalità FC 26 e al famoso muro di Londra.

EA Sports infiamma la Premier League con una nuova Sfida Creazione Rosa: Moisés Caicedo riceve una versione Menzioni d’Onore TOTS da 93 OVR. È lui il centrocampista totale che mancava alla vostra squadra? Ecco l’analisi e i requisiti. Le ore 19:00 portano una delle carte più solide per chi cerca un equilibratore in mezzo al campo. Moisés Caicedo si presenta con una versione TOTS Honorable Mentions che è un vero e proprio incubo per gli attaccanti avversari. Con un 93 di Difesa e una velocità finalmente all’altezza del meta, il gioiello del Chelsea è pronto a diventare il perno della vostra Premier League. Analisi della Carta: Una Diga Insuperabile.🔗 Leggi su Imiglioridififa.com © Imiglioridififa.com - FC 26, IL MURO DI LONDRA: GUIDA ALLA SBC TOTS MOISÉS CAICEDO “HONORABLE MENTIONS” Notizie correlate FC 26, DOPPIO COLPO PREMIER: GUIDA ALLA SBC MBEUMO E CASEMIRO TOTS HONORABLE MENTIONSEA Sports cala il carico pesante con una Sfida Creazione Rosa senza precedenti: un unico pacchetto di sfide per sbloccare contemporaneamente Bryan... FC 26, IL “RAUMDEUTER” È QUI: GUIDA ALLA SBC THOMAS MÜLLER TOTS HONORABLE MENTIONEA Sports celebra l’icona del Bayern Monaco con una versione Menzioni d’Onore TOTS da 92 OVR.