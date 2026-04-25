EA Sports lancia una sfida contro il tempo: l’Evoluzione “Fonte della Giovinezza” è qui per trasformare i veterani del vostro club in frecce inarrestabili. Attenzione però ai paletti: niente portieri e, soprattutto, un divieto assoluto per i Tour Mondiale Argento. Ecco la guida completa. Chi l’ha detto che dopo i 30 anni si debba rallentare? La nuova Evoluzione “Fonte della Giovinezza” arriva su FC 26 con un obiettivo chiaro: prendere i giocatori d’esperienza e restituire loro lo smalto dei vent’anni. Con un boost massiccio a Velocità, Dribbling e Resistenza, questa EVO può trasformare un “vecchietto” statico in un titolare inamovibile per la vostra Weekend League.🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

© Imiglioridififa.com - FC 26, FONTE DELLA GIOVINEZZA: L’EVO CHE REPLICA IL “BENJAMIN BUTTON” SU ULTIMATE TEAM (fountain of youth)

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