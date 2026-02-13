FC 26 Knockout Royalty | Arrivano i Re delle Coppe su Ultimate Team!

FC 26 Knockout Royalty ha preso il via perché EA Sports ha deciso di celebrare i migliori goleador dei tornei europei. La nuova promozione su Ultimate Team mette in mostra le carte dei giocatori che brillano in momenti decisivi, come nelle finali di coppa. Questa settimana, i team si arricchiscono di carte speciali con statistiche potenziate, pronte a fare la differenza nelle partite più importanti.

Stasera Ultimate Team si tinge di oro e porpora con il debutto di Knockout Royalty, la nuova promo dedicata ai giocatori che si esaltano quando la pressione è massima e la posta in palio è un trofeo. Che si tratti di leggende del passato o stelle del presente, questa campagna celebra chi ha saputo “alzare la corona” nei momenti decisivi delle competizioni a eliminazione diretta. Le Icone e gli Eroi: I Protagonisti del Presente e del Passato. Il cuore della promo è dedicato a sei nuovi ingressi tra Icone ed Eroi, specialisti assoluti delle finali: Geoff Hurst (Icona): La leggenda inglese, autore della storica tripletta nella finale del 1966. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

