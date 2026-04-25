Fargo tra Alien | Earth e Far Cry Noah Hawley vuole il ritorno della serie ma | Dove potrebbe inserirsi?

Il regista e sceneggiatore ha annunciato che la seconda stagione di Alien: Earth sarà girata presso i Pinewood Studios, mentre sono in corso le lavorazioni di Far Cry. Ha inoltre confermato che la serie Fargo tornerà in futuro, senza specificare quando o come. Le sue dichiarazioni riguardano i progetti in fase di sviluppo e le location delle nuove produzioni, senza ulteriori dettagli sui tempi di uscita o sulle trame.

Mentre Noah Hawley svela i piani per la seconda stagione di Alien: Earth, confermando il trasloco ai Pinewood Studios e gli sviluppi di Far Cry, il celebre showrunner promette anche un ritorno di Fargo. Chi pensava che Noah Hawley avesse messo da parte Fargo per dedicarsi solo agli alieni, dovrà ricredersi. Durante una chiacchierata esclusiva, il papà della serie cult di FX ha rivelato che la sesta stagione non è affatto un miraggio. La lezione di Fargo applicata a Far Cry e agli alieni Sono passati due anni dall'ultima volta che abbiamo visto il sangue sulla neve del Minnesota, ma la voglia di tornare a quel crimine bizzarro e provinciale che abbiamo visto in Fargo è più viva che mai per il suo showrunner.🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Fargo, tra Alien: Earth e Far Cry, Noah Hawley vuole il ritorno della serie ma: "Dove potrebbe inserirsi?" Notizie correlate Dall’universo Alien a Buenos Aires: Noah Hawley dirigerà il remake dell’horror TerrifiedDopo aver esplorato i confini dello sci-fi con Alien: Pianeta Terra, Noah Hawley ha trovato il suo prossimo lavoro sul grande schermo. Leggi anche: Alien: Earth – Peter Dinklage si unisce al cast della seconda stagione della serie! Contenuti e approfondimenti Si parla di: The Boys: uno spinoff si ferma e l’altro debutta nel 2027; Il cinema di Sion Sono approda in Italia.