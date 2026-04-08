Dopo aver esplorato i confini dello sci-fi con Alien: Pianeta Terra, Noah Hawley ha trovato il suo prossimo lavoro sul grande schermo. Secondo il the Hollywood Reporter il progetto in questione sarà una rivisitazione di Terrified (in originale Aterrados), pellicola soprannaturale diretta originariamente da Demián Rugna, che collaborerà attivamente con Hawley allo sviluppo di questa nuova versione. Il film originale, ambientato in un quartiere di Buenos Aires, seguiva le indagini di un poliziotto e di un gruppo di ricercatori del paranormale alle prese con fenomeni terrificanti e inspiegabili all’interno di alcune abitazioni. Hawley produrrà il film con la sua casa di produzione “26 Keys”. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

© Universalmovies.it - Dall’universo Alien a Buenos Aires: Noah Hawley dirigerà il remake dell’horror Terrified

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