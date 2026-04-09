Alien | Earth – Peter Dinklage si unisce al cast della seconda stagione della serie!

L’attore noto per aver interpretato un personaggio di grande rilievo in una celebre serie fantasy è stato annunciato come nuovo membro del cast di Alien: Earth. La serie, creata da un produttore noto per aver lavorato a Fargo, tornerà con una seconda stagione. La notizia è stata comunicata ufficialmente, e il suo coinvolgimento è stato confermato come parte del cast regolare.

Il leggendario Peter Dinklage si unisce ufficialmente all’universo sci-fi di FX. L’attore, celebre per il ruolo di Tyrannion Lannister in Game of Thrones, è stato annunciato come nuovo membro del cast regolare per la seconda stagione di Alien: Earth, l’attesa serie creata da Noah Hawley ( Fargo ). Un ritorno alle origini per Dinklage e il franchise. Nonostante i dettagli sul personaggio siano ancora avvolti nel mistero, l’ingresso di Dinklage segna un ritorno significativo dell’attore in casa FX, dove aveva già recitato in NipTuck e, più recentemente, nella prima stagione di The Lowdown. L’aggiunta di un profilo del calibro di Dinklage — vincitore di quattro premi Emmy — eleva ulteriormente il prestigio di una produzione che sta già attirando l’attenzione di fan e critica. 🔗 Leggi su Nerdpool.it © Nerdpool.it - Alien: Earth – Peter Dinklage si unisce al cast della seconda stagione della serie! Your Friends & Neighbors: Jon Hamm tra furti e segreti nel trailer della seconda stagione. James Marsden si unisce al castApple TV ha svelato oggi il trailer della seconda stagione di Your Friends & Neighbors, l’acclamata dramedy ideata da Jonathan Tropper (Banshee, See). Colin Firth si unisce al cast della nuova serie Apple TV tratta dalla saga “Berlin Noir”Apple TV ha annunciato l’ingresso del premio Oscar Colin Firth (Il discorso del re) nel cast della nuova serie drammatica, ancora senza titolo,... Argomenti più discussi: Alien: Earth, una star di Game of Thrones si unisce al cast della seconda stagione; Un volto amatissimo entra nell’universo di Alien; Casting News: Peter Dinklage Boards Alien: Earth, Bridgerton Adds Three, And More; Peter Dinklage Joins ‘Alien: Earth’ Season 2. Peter Dinklage è nel cast della seconda stagione di Alien: Earth - facebook.com facebook La Stagione 2 di ALIEN : EARTH inizia a prendere corpo, e Peter Dinklage è il primo ingresso di livello nel cast dei nuovi episodi. I dettagli sul suo personaggio sono al momento top secret. #SerieTV #AlienEarth x.com