Famiglia nel bosco il contratto con il B&#038;B che li ospitava è scaduto | Catherine e Nathan tornano nel casolare

Da fanpage.it 25 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Catherine Birmingham e Nathan Trevallion, i genitori della famiglia residente nel bosco, sono tornati nel loro casolare dopo che il contratto con il B&B che li ospitava è scaduto. La coppia è rientrata nel luogo dove abitavano prima, senza ulteriori dettagli sulla motivazione o sulle circostanze del ritorno. La loro presenza nel casolare è stata notata una settimana fa.

Catherine Birmingham e Nathan Trevallion, i genitori della famiglia del bosco, sono tornati da una settimana nel loro casolare. I figli restano ancora ospiti in una casa famiglia.🔗 Leggi su Fanpage.it

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