Nel casolare con loro Famiglia nel bosco chi hanno visto con Nathan e Catherine

Nel bosco di Palmoli, in provincia di Chieti, Catherine Birmingham ha trascorso la quarta giornata di separazione dai tre figli, vivendo momenti di silenzio e stanchezza. La famiglia nel casolare è al centro dell’attenzione, mentre si cercano elementi sulla presenza di Nathan e Catherine con altri individui durante le ultime ore. La situazione resta sotto osservazione, senza ulteriori dettagli ufficiali.

La quarta giornata di separazione dai tre figli è trascorsa nel silenzio e nella stanchezza per Catherine Birmingham, la madre della cosiddetta famiglia nel bosco di Palmoli, in provincia di Chieti. I bambini restano ospiti della casa famiglia di Vasto, mentre la donna è rimasta nel casolare di pietra immerso nel verde dove la famiglia vive da tempo. A spiegare il suo stato d’animo è stata la sorella Rachel, arrivata per starle accanto in queste ore difficili. Davanti ai giornalisti ha ringraziato per l’attenzione ma ha chiarito che Catherine non se la sente di parlare. “Siete straordinari e siamo molto grati per la vostra partecipazione, ma oggi Cate non parlerà”, ha detto, spiegando che la donna è “stanca” e provata da giorni particolarmente pesanti. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Articoli correlati

Leggi anche: Famiglia nel bosco, Nathan e Catherine sono già informati sul nuovo casolare

Nathan e Catherine, i genitori della famiglia nel bosco, hanno denunciato l'assistente sociale: "È ostile con noi""È ostile" e "non ha svolto il proprio incarico con l'imparzialità richiesta dal ruolo".

La famiglia isolata nel bosco, parlano i genitori - Vita in Diretta 05/11/2025

Tutto quello che riguarda Nel casolare con loro Famiglia nel...

Temi più discussi: Famiglia nel bosco, il Tribunale: allontanare la madre e separare i bambini; Famiglia nel bosco, in arrivo la Scia per i lavori nel casolare (e le spese per la coppia crescono); Famiglia nel bosco, la decisione choc dei giudici: i bimbi separati dalla madre (e trasferiti); Famiglia nel bosco, la videochiamata della mamma separata dai bambini. Il padre nella casa famiglia. Roccella e Salvini criticano i giudici.

Famiglia nel bosco, in arrivo la Scia per i lavori nel casolare (e le spese per la coppia crescono)Gli ispettori del Ministero della Giustizia hanno ufficialmente chiesto l’acquisizione della documentazione relativa al fascicolo della famiglia del bosco. Intanto, Nathan ... ilmattino.it

Famiglia nel bosco, la mamma non starà più con i tre bambini: cosa è successoColpo di scena nella vicenda della famiglia nel bosco': il Tribunale dell'Aquila ha deciso di cambiare casa ai tre bambini e di separarli dalla mamma. La Garante dell'Infanzia: Sospendere decisione ... dire.it

Padre Pio: un matrimonio in famiglia, il soldato riformato, la visita del Vaticano che cambiò tutto Tre episodi della vita di Padre Pio che raccontano fede, sofferenza e provvidenza. Un viaggio tra testimonianze, vicende sorprendenti e momenti decisivi della vit - facebook.com facebook

La maggioranza prepara un ddl ad hoc per la famiglia nel bosco, con un occhio alla propaganda. Di Giovanni Lamberti x.com