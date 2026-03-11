Famiglia nel bosco Catherine e la suora | clamoroso nel casolare

Nel quarto giorno di assenza dei tre figli, attualmente ospitati in una casa famiglia di Vasto, Catherine Birmingham, madre della cosiddetta “famiglia nel bosco” di Palmoli, viene descritta come stanca e provata. La donna è stata vista nel casolare insieme a una suora, suscitando attenzione e curiosità sulla situazione in corso. Nessuna ulteriore informazione sulle ragioni di questa presenza è stata resa nota.

Nel quarto giorno di separazione dai tre figli (ospiti nella casa famiglia di Vasto ), Catherine Birmingham, la mamma della cosiddetta “famiglia nel bosco” di Palmoli (Chieti), appare stanca e provata. La sorella Rachel, giunta a sostenerla, spiega ai cronisti che Catherine è “stanca” e non parlerà: "Siete straordinari e siamo molto grati per la vostra partecipazione, ma oggi Cate non parlerà". Mentre Nathan Trevallion, il papà, esce dalla struttura di Vasto esprimendo fiducia nei vertici della casa famiglia ("Preferisco restino qui piuttosto che in un’altra struttura") e chiedendo tregua da presidi e proteste, Catherine resta nel casolare di pietra a Palmoli. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

