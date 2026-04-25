Famiglia nel bosco Catherine e Nathan tornano nel casolare | scaduto il contratto con il B&B

Catherine Birmingham e Nathan Trevallion sono tornati nel loro casolare immerso nel bosco, dopo aver trascorso una settimana lontano. Il loro rientro avviene in seguito alla scadenza del contratto di affitto con il bed and breakfast che avevano utilizzato in passato. La coppia ha scelto di riprendere la propria presenza nella proprietà, situata in una zona rurale. La notizia è stata confermata da fonti vicine alla coppia.

Palmoli, 25 aprile 2026 – Catherine Birmingham e Nathan Trevallion sono tornati da una settimana nel loro casolare nel bosco. Scaduto il contratto con il B&B dell'imprenditore Armando Carusi (la Casetta di Nonna Gemma ), la coppia anglo-australiana ha lasciato l'immobile ed è tornata a vivere nella struttura di Palmoli, la stessa che è al centro delle contestazioni che hanno portato il Tribunale dei minori dell'Aquila a sospendere la responsabilità genitoriale e ad allontanare i tre figli in una casa famiglia dal 20 novembre scorso. Contestualmente al ritorno nel rudere di Palmoli sono ripartite per l'Australia anche la madre e la sorella di Catherine, che erano arrivate in Abruzzo ormai mesi fa per dare sostegno alla donna.🔗 Leggi su Quotidiano.net

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La famiglia nel bosco, Catherine e Nathan tornano nel casolare. Trasloco nella casa del Comune al ritorno dei bimbi. I parenti rientrati in Australia #ANSA x.com