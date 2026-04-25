Una coppia ha ripreso a vivere nel casolare situato nel bosco di Palmoli, mentre i loro figli continuano a essere collocati in una casa famiglia. La famiglia è stata ripresa in una videochiamata tra la madre e i figli, senza che siano stati riferiti dettagli sui motivi di questa scelta o su eventuali cause legali coinvolte. La situazione rimane sotto osservazione, con i bambini ancora in affidamento.

Palmoli, coppia torna nel casolare: figli ancora in casa famiglia. Sono tornati a vivere nel casolare nel bosco di Palmoli, ma senza i loro figli. Catherine Birmingham e Nathan Trevallion, dopo la scadenza del contratto con il B&B che li ospitava, sono rientrati nella struttura al centro della vicenda giudiziaria che ha portato all’allontanamento dei tre minori. Un ritorno simbolico per i coniugi della ‘ famiglia del bosco ‘, mentre il percorso per il ricongiungimento familiare resta ancora aperto. Nelle ultime ore c’è stato un nuovo contatto tra Catherine Birmingham e i suoi figli, allontanati lo scorso marzo: una videochiamata che segna un primo segnale di riavvicinamento.🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Famiglia del bosc, videochiamata tra madre e figli: cosa è successo, intanto la coppia torna nel casolare

Notizie correlate

Famiglia nel bosco, la coppia torna nel casolare di Palmoli: avviata la ristrutturazione in attesa dei figliSono tornati da una settimana nel loro casolare nel bosco, a Palmoli, i genitori a cui è stata sospesa la responsabilità genitoriale e finiti al...

Famiglia nel bosco, la zia Rachel racconta la videochiamata tra Catherine e i figli: "40 minuti di urla"Dopo l’allontanamento di Catherine Birmingham dai figli, il caso della famiglia nel bosco è tornato ad accendere il dibattito pubblico e politico.

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Famiglia nel bosco, Catherine non riesce a parlare con uno dei figli che ha rifiutato la videochiamata; Famiglia bosco, commissione Infanzia: Su di loro violenza di Stato. Genitori affranti; Famiglia nel bosco, i figli in videochiamata con mamma Catherine (ma per un incontro bisognerà attendere); Famiglia nel bosco, la figlia rifiuta la chiamata di Catherine, lei: Temo che i miei bimbi non vogliano più vedermi.

Famiglia nel bosco, per Catherine solo videochiamate con i figli (che non vede in presenza da un mese e mezzo)PALMOLI Legami tra madre e figli ridotti a uno schermo. Catherine attende di poter riabbracciare i suoi tre figli. Non li vede da circa un mese e mezzo, se non attraverso videochiamate. Il 6 ... ilgazzettino.it

Famiglia nel bosco, i figli in videochiamata con mamma Catherine (ma per un incontro bisognerà attendere)I tre bambini riaprono alla madre Catherine dopo aver commentato insieme alla consulente di parte, la psicologa Martina Aiello, e alla ctu la psichiatra Simona Ceccoli, le fotografie della ... ilmessaggero.it

«Avete rotto il cao voi e la famiglia del mulino bianco! Antichi, pesanti, infelici e falliti», ha scritto Andreas Muller su Instagram. Il ballerino, sposato con Veronica Peparini, ha deciso di rispondere così a chi critica Elodie e Franceska Nuredini, che ormai stanno i - facebook.com facebook

“Ho appreso con profonda tristezza la notizia della scomparsa di un altro peacekeeper indonesiano della missione #UNIFIL, rimasto ferito nei recenti gravi attacchi avvenuti in #Libano. Al Ministro della Difesa Sjafrie Sjamsoeddin @sjafriesjams, alle #ForzeAr x.com