Una coppia è rientrata nel loro casolare immerso nel bosco a Palmoli dopo una settimana. La responsabilità genitoriale nei loro confronti era stata sospesa, e sono coinvolti in un procedimento giudiziario e in un contenzioso politico. Nel frattempo, sono state avviate le operazioni di ristrutturazione della proprietà in attesa del ritorno dei figli. La vicenda ha attirato l’attenzione locale e si sta sviluppando attraverso aggiornamenti ufficiali.

Sono tornati da una settimana nel loro casolare nel bosco, a Palmoli, i genitori a cui è stata sospesa la responsabilità genitoriale e finiti al centro di un caso giudiziario e politico. Con la scadenza del contratto con il B&B dell’imprenditore che glielo aveva offerto, la coppia ha lasciato l’immobile in cui si era temporaneamente trasferita ed è rientrata nella struttura rurale che si trova al centro della vicenda giudiziaria che ha portato il Tribunale per i minorenni dell’Aquila ad allontanare i tre figli, attualmente in una casa famiglia. Il casolare era senza acqua, senza luce e senza servizi igienici. Contestualmente al ritorno nel casolare, anche la madre e la sorella della sono rientrate in Australia.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Famiglia nel bosco, la coppia torna nel casolare di Palmoli: avviata la ristrutturazione in attesa dei figli

Famiglia nel bosco, il video 3D del casale ristrutturato - Porta a porta 08/04/2026

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