La zia Rachel, che vive nella casa nel bosco, ha raccontato ai giornalisti di una videochiamata tra Catherine e i figli, durata circa 40 minuti durante la quale si sono sentite molte urla. Ha descritto il momento come intenso e agitato, senza entrare nel dettaglio delle ragioni dietro le conversazioni o le emozioni che si sono susseguite. La donna ha fornito questa versione degli eventi senza ulteriori commenti.

Dopo l’allontanamento di Catherine Birmingham dai figli, il caso della famiglia nel bosco è tornato ad accendere il dibattito pubblico e politico. Rachel, sorella di Catherine, ha parlato della videochiamata tra la donna e i figli che si trovano ancora nella casa famiglia di Vasto. Una chiamata durata quasi 40 minuti perché i bambini non volevano lasciare la madre. Famiglia nel bosco, l’allontanamento di Catherine dai figli Zia Rachel racconta la videochiamata tra Catherine e i figli Famiglia nel bosco, Rachel: “I genitori sono competenti” Famiglia nel bosco, l’allontanamento di Catherine dai figli Catherine Birmigham è tornata nella casa nel bosco di Palmoli insieme al marito Nathan Trevallion. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Famiglia nel bosco, la zia Rachel racconta la videochiamata tra Catherine e i figli: "40 minuti di urla"

Articoli correlati

Famiglia nel bosco, si muove la zia psicologa: il piano per i tre figli di Catherine e NathanUna vicenda che continua a dividere e a far discutere l’opinione pubblica italiana torna al centro dell’attenzione, tra iniziative di solidarietà,...

Leggi anche: Famiglia nel bosco, la missione di zia Rachel per salvare i bambini

Una raccolta di contenuti su Famiglia nel bosco la zia Rachel...

Temi più discussi: Famiglia nel bosco, madre allontanata da figli. Meloni: Nordio sta mandando ispettori; Famiglia nel bosco, le accuse a Catherine: Ostile alle educatrici, basta un suo cenno e il piccolo chiude il libro. Leso il diritto allo studio; Famiglia nel bosco, la struttura di Vasto chiede il trasferimento di mamma e tre figli; Blog | Nella storia della famiglia nel bosco vedo una grave inadeguatezza delle istituzioni di tutela.

Famiglia nel bosco, il ministro Nordio manda gli ispettori: ecco cosa può accadere adessoPALMOLI- Sul caso giudiziario della famiglia del bosco, nei prossimi giorni gli ispettori del Ministero della Giustizia si recheranno a L'Aquila per una verifica ... ilmessaggero.it

Famiglia nel bosco, Giorgia Meloni: «Il ministro Nordio sta mandando un’ispezione». Cosa può succedere adesso?Lo scorso venerdì il tribunale per i minorenni ha deciso l’allontanamento della madre dalla struttura di Vasto dove sono i tre figli. Quali possono essere le conseguenze delle ultime decisioni ... vanityfair.it

Nella trattoria “Da Nino” la famiglia di Mirco in festa dopo il successo. La mamma: «Avventura iniziata a 12 anni, con il calcio non si trovava» - facebook.com facebook

Salvini corre dalla famiglia nel bosco, ma non si capisce cosa c’entri il ministro dei Trasporti con il caso x.com