Fabio Tarantino corre da solo | centrodestra senza una sintesi resta a guardare

Fabio Tarantino ha deciso di candidarsi da solo alle prossime elezioni, lasciando il centrodestra senza un'unica lista unitaria. La sua candidatura è stata annunciata durante le fasi serali e notturne di un incontro elettorale, confermando le indiscrezioni precedenti. La sua squadra di supporto sarà composta da alcuni collaboratori, ma al momento non si parla di un'alleanza ufficiale con altri partiti.

MARTANO – Fabio Tarantino correrà da solo o meglio con la squadra che lo accompagnerà nella competizione elettorale: si conferma lo scenario che, in anteprima e quasi in cronaca diretta nelle concitate fasi serali e notturne, da queste pagine era stato anticipato.Per il sindaco uscente di Martano.🔗 Leggi su Lecceprima.it Notizie correlate Pechino, il salone dell’auto dove la Cina corre e l’Occidente resta (quasi) a guardareQuindici anni fa, al Salone dell’auto di Pechino, i costruttori stranieri entravano da protagonisti. Ancelotti rinnova con il Brasile senza aumento di stipendio: l’Italia resta a guardare (ma non è una sorpresa)Nelle prossime settimane Carlo Ancelotti firmerà il rinnovo del contratto con la Federazione calcistica brasiliana, che gli consentirà di rimanere... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Ultime ore concitate, si ritirano in due: a Martano si va verso l’unica lista; Olimpiadi Europee di Matematica: la salentina Alice Gemma è medaglia d'argento; Caprarica, sfida a due: Greco tenta il tris da sindaco, Longo guida l’alternativa; Corriere dello Sport – Napoli, ritorno annunciato: Lucca e Lang verso il rientro. Fabio Tarantino corre da solo: centrodestra senza una sintesi resta a guardareCome anticipato nella serata di ieri la situazione ha portato alla presentazione della sola lista del sindaco uscente: troppa frammentazione nei gruppi di opposizione che non hanno saputo presentare u ... lecceprima.it Provincia Lecce: il nuovo presidente è Fabio Tarantino, Poli Bortone battuta a sorpresaTarantino, candidato del centrosinistra con il sostegno del Movimento 5 Stelle, ha avuto la meglio nel confronto con Adriana Poli Bortone, sindaco di Lecce e candidato del centrodestra, sostenuto ... quotidianodipuglia.it Oggi abbiamo ufficialmente dato il via alla annuale Marcia della Pace della rete Smile che quest’anno si terrà nella città di Galatina. Ringrazio il Presidente della Provincia di Lecce, Fabio Tarantino, il Sindaco della città di Galatina, Fabio Vergine, e tutti i suoi c - facebook.com facebook