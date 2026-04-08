Nelle prossime settimane, l’allenatore firmerà un nuovo contratto con la Federazione calcistica brasiliana, che lo manterrà alla guida della nazionale fino ai Mondiali del 2030. Il rinnovo avverrà senza un aumento di stipendio. Questa decisione conferma la volontà di proseguire nel ruolo senza modifiche economiche, mentre in Italia nessuna società si è fatta avanti per un possibile incarico.

Nelle prossime settimane Carlo Ancelotti firmerà il rinnovo del contratto con la Federazione calcistica brasiliana, che gli consentirà di rimanere alla guida della nazionale fino ai Mondiali del 2030. Il nome del tecnico di Reggiolo esce quindi di fatto dalla lista dei possibili ct dell’Italia. A dicembre Espn ha rivelato che l’allenatore italiano aveva raggiunto un accordo verbale per la firma di un nuovo contratto quadriennale, che non prevede un aumento di stipendio per Ancelotti, già l’allenatore più pagato nella storia della nazionale con un guadagno di 10 milioni di euro all’anno. L’annuncio dovrebbe essere ufficializzato prima che Ancelotti annunci la lista dei convocati per le prossime amichevoli internazionali contro Francia e Croazia negli Stati Uniti, il 16 marzo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Ancelotti rinnova con il Brasile senza aumento di stipendio: l’Italia resta a guardare (ma non è una sorpresa)

Carlo Ancelotti non sarà CT dell’Italia: rinnova col Brasile e fa aumentare lo stipendio dello staffNessuna possibilità di vedere Carlo Ancelotti prossimo Commissario Tecnico della Nazionale Italiana.

Neymar convocato a sorpresa da Ancelotti: può giocare i Mondiali 2026 con il BrasileL'attaccante, classe 1992, è stato inserito nell'elenco dei 50 pre-convocati del Brasile per le amichevoli di marzo con Francia e Croazia.

Temi più discussi: Calcio, Ancelotti verso il rinnovo con il Brasile; Ancelotti rinnova col Brasile fino al 2030; L'Italia dovrà aspettare, Ancelotti rinnova col Brasile fino al Mondiale 2030; Italia, il ct non sarà Ancelotti: rinnova col Brasile fino al 2030.

Ancelotti rinnova con il Brasile fino al 2030: cifre e dettagli del contratto, aumento per i collaboratoriIl tecnico italiano, accostato anche alla panchina azzurra, prolunga il suo accordo per guidare la Seleçao per altri quattro anni: c'è un aumento, ma per i collaboratori. calciomercato.com

Italia, il tradimento di Ancelotti: la scelta col Brasile lo elimina dalla corsa alla successione di GattusoAncelotti resterà alla guida del Brasile fino al 2030: rinnovato il contratto con un ingaggio super. La Figc dovrà rinunciare al sogno di affidargli l'incarico di c.t. dell'Italia post-Gattuso ... sport.virgilio.it

Ancelotti rinnova col Brasile. Il suo stipendio (monstre) resta lo stesso, aumenta quello dello staff x.com

Carlo #Ancelotti rinnova col #Brasile fino al 2030, mancano solo le firme: sfuma definitivamente l'ipotesi di vederlo sulla panchina dell'#Italia! #calcionews24 - facebook.com facebook