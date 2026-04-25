Fabio Di Giannantonio potrebbe unirsi a Trackhouse mentre proseguono i colloqui con Ducati

Secondo alcune fonti, il pilota potrebbe passare alla squadra statunitense nel 2027, mentre le trattative con il costruttore italiano sono ancora in corso. La decisione definitiva non è stata annunciata e le parti coinvolte stanno valutando le opzioni disponibili. La situazione resta aperta, con aggiornamenti attesi nelle prossime settimane.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Fabio Di Giannantonio potrebbe trovare la sua strada verso Trackhouse nel 2027, se Ducati non riuscirà a soddisfare le sue richieste per restare con il team VR46 prima dell’arrivo di Fermin Aldeguer la prossima stagione. La situazione attuale del pilota romano è sicuramente ricca di incognite, dato che le trattative per un nuovo contratto sono in corso, ma il futuro rimane incerto. Il team manager di Trackhouse, Davide Brivio, ha confermato che Ayumu Ogura lascerà la squadra alla fine del 2026 e ci sono forti indicazioni che abbia già firmato con Yamaha.🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Fabio Di Giannantonio potrebbe unirsi a Trackhouse mentre proseguono i colloqui con Ducati. Notizie correlate Leggi anche: Bulega potrebbe unirsi a Trackhouse per il cambio di MotoGP prima del 2027. Leggi anche: Fabio Di Giannantonio punta a vantaggi da Marquez nella sua conferma con Ducati. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: MotoGP, Di Giannantonio uomo mercato? Tutte le ipotesi verso il 2027. Le news; MotoGP, Di Giannantonio: Lo sviluppo Ducati è andato nella direzione di Marquez; Di Giannantonio: Ducati in assetto Marquez, io vado all'opposto se no fatico; Dove vive il pilota Fabio Di Giannantonio?. Fabio Di Giannantonio potrebbe unirsi a Trackhouse mentre proseguono i colloqui con Ducati.Fabio Di Giannantonio verso Trackhouse nel 2027? Fabio Di Giannantonio potrebbe trovare la sua strada verso Trackhouse nel 2027, se Ducati non riuscirà a soddisfare le sue richieste per restare con il ... napolipiu.com Motogp, Di Giannantonio: Onore essere corteggiato. Ducati va in direzione MarquezIl pilota VR46 è uno degli uomini mercato, piace ad Aprilia, HRC e KTM, mentre Uccio Salucci punta a confermarlo in sella alla Ducati del team di Rossi. Ma Ducati sembra andare nella direzione di svil ... sport.quotidiano.net Fabio Di Giannantonio evidenzia una differenza sempre più netta tra le sensazioni dei piloti Ducati: “La direzione dello sviluppo sembra andare sempre più verso le richieste di Márquez”, ha spiegato, indicando un’evoluzione tecnica molto specifica. Secondo i - facebook.com facebook Fabio Di Giannantonio (Ducati VR46) è stato il più veloce al termine delle prime libere sul circuito di Jerez, in Spagna, dove si corre la quarta prova del mondiale MotoGp. #ANSA ansa.it/sito/notizie/s… x.com