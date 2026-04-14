Minaccia di morte l'ex compagna sui social con un video in cui impugna una pistola | 50enne arrestato a Mantova

A Mantova, un uomo di 50 anni è stato arrestato e portato in carcere con l’accusa di aver minacciato di morte l’ex compagna attraverso un video sui social, nel quale impugnava una pistola. L’intervento delle forze dell’ordine è avvenuto dopo la segnalazione dei fatti. La vicenda è ancora sotto indagine e sono in corso verifiche sulla provenienza del video e sui motivi alla base delle minacce.

Un 50enne è stato arrestato a Mantova e condotto in carcere perché accusato di aver minacciato di morte l'ex compagna. L'uomo le avrebbe inviato video in cui si mostra con una pistola in mano e l'avrebbe costretta a consegnargli 500 euro per comprarsi la droga.🔗 Leggi su Fanpage.it Fabrizio Romano bersagliato di critiche sui social dopo un video in cui elogia l’Arabia SauditaIl noto giornalista ed esperto di mercato italiano ha pubblicato un video su 'X' nel quale ha elogiato il ruolo umanitario globale dell'Arabia... Siracusa, gira in via Acradina con una pistola con matricola abrasa e un etto di hashish: arrestato 50enneUn arresto a Siracusa, dove un uomo di 50 anni è stato fermato nel pomeriggio di ieri in via Acradina e trovato in possesso di una pistola modificata... "Volevo solo fare del bene. Invece mi sono ritrovato con una minaccia di denuncia per sfruttamento della prostituzione e con un conto da 40.000 euro da pagare, mentre tutti i coinvolti dicono: 'Non è colpa nostra'". Per disfarsi degli insetti ci sono voluti cinque - facebook.com facebook Le minacce di questo guitto al servizio di un regime criminale non sono un episodio isolato e rappresentano una minaccia alla sicurezza nazionale. x.com