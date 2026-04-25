Nella partita di Premier League, l'Arsenal ha vinto contro il Newcastle grazie a un gol al nono minuto di Eberechi Eze. Con questa vittoria, i Gunners salgono in prima posizione, superando il Manchester City di tre punti in classifica. La squadra ospite ha tentato di reagire ma senza riuscire a segnare, permettendo all'Arsenal di mantenere il vantaggio fino al fischio finale.

? Cosa sapere Eberechi Eze segna al 9' e l'Arsenal batte il Newcastle in Premier League.. I Gunners prendono tre punti di vantaggio sul Manchester City in classifica.. Eberechi Eze scaglia il pallone in rete al 9? del primo tempo e l’Arsenal conquista una vittoria sofferta contro il Newcastle, riprendendo la vetta della Premier League con tre punti di vantaggio sui Citizens. Il successo dei londinesi mette pressione al Manchester City, che però mantiene un asso nella manica per il recupero del distacco in campionato. L’equilibrio della corsa al titolo e la sfida del Manchester. La classifica della Premier League subisce un sussulto dopo il duello tra i Gunners e il Newcastle, dove la conclusione fulminea di Eze ha deciso l’inerzia della gara nei primi minuti.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Eze fulmina il Newcastle: l’Arsenal scavalca il City in vetta

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