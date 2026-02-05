Il Manchester City batte il Newcastle con un netto 3-0 nel primo tempo e vola in finale di coppa. Marmoush e Reijnders segnano i gol che spianano la strada ai Citizens. La finalissima sarà contro l’Arsenal, prevista a Wembley il 22 marzo.

La finale più bella. La Carabao Cup si regala un’ultima partita da sogno, il 22 marzo a Wembley, col Manchester City che ha staccato il biglietto per affrontare l’Arsenal col netto 3-1 nella semifinale di ritorno al Newcastle, già battuto 2-0 all’andata. Non c’è stata storia all’Etihad, col secondo atto già deciso al 32’ dal cinismo sotto porta della squadra di Pep Guardiola e dai disastri difensivi di quella di Eddie Howe. Promette di essercene molta di più nella finale di Wembley, con l’Arsenal in missione Quadruple e il City che proverà a mettere in dubbio la superiorità dei Gunners. Il City si è guadagnato la finale. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Tris del City: Marmoush e Reijnders stendono il Newcastle, in finale c'è l'Arsenal

