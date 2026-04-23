Haaland decide contro il Burnley | il City scavalca l’Arsenal

Il Manchester City ha conquistato la vetta della Premier League superando l’Arsenal grazie a una vittoria per 1-0 in trasferta contro il Burnley, che si trova in penultima posizione e ha ufficialmente retrocesso in Championship. La partita si è disputata senza ulteriori reti e ha permesso ai Citizens di salire al primo posto della classifica, scavalcando i Gunners.

Il Manchester City ha scippato la vetta della Premier League all’Arsenal grazie a un successo per 1-0 ottenuto in trasferta contro il Burnley, squadra che ha ufficialmente siglato la propria retrocessione in Championship occupando la penultima posizione. La vittoria dei Citizens, avvenuta a Turf Moor, permette alla formazione di Guardiola di superare i Gunners in classifica, nonostante l’impatto visivo della prestazione non sia stato ai vertici del campionato. L’efficienza del gol contro la solidità dei numeri. Analizzando i dati raccolti dopo 33 giornate di campionato, emerge come il vantaggio del Manchester City non dipenda da una superiorità estetica, ma da una precisione chirurgica nel convertire le occasioni.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Haaland decide contro il Burnley: il City scavalca l’Arsenal Notizie correlate Leggi anche: Haaland pigro, il City frena contro il Forest. Saka lancia l'Arsenal a +7 Guarda: Erling Haaland diventa virale cantando dopo la vittoria del Manchester City contro l’Arsenal nella corsa al titoloBreaking: Erling Haaland, il cui gol nel secondo tempo si è rivelato vincente, è stato visto cantare “Ooh, I’ve got a good feeling” direttamente in... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Sfida Haaland-Gyokeres, Manchester City-Arsenal decide la Premier; Premier League: si riapre ufficialmente la corsa al titolo; Il solito Haaland riapre la Premier: il City batte e avvicina l’Arsenal; Man City-Arsenal 2-1: Cherki ed Haaland decidono lo scontro diretto e dimezzano lo svantaggio in classifica. Haaland decisivo, il City supera l'Arsenal e riaccende la corsa PremierIl Manchester City ha conquistato una vittoria fondamentale contro l' Arsenal, imponendosi per due a uno in una sfida cruciale per la Premier League. Questo successo riapre prepotentemente la corsa al ... it.blastingnews.com Manchester City batte Arsenal: Haaland decisivo, titolo riapertoManchester City supera l’Arsenal: Haaland decisivo. Guardiola a -3 con una gara in meno, Premier League completamente riaperta. europacalcio.it Haaland decide la partita dopo appena 5 minuti e regala 3 punti che portano momentaneamente il City in testa alla classifica a pari punti con l’Arsenal La squadra di Arteta venerdì affronterà il Newcastle #Tuttosport #City #Arsenal x.com Calcio: il Manchester City batte 2-1 l'Arsenal, tutto riaperto in Premier. Guardiola a -3 con un partita in meno, Haaland decide dopo un errore di Donnarumma. #ANSA https://ow.ly/OkpB50YMkkM - facebook.com facebook