Dopo l’estate, si apre un confronto tra amministrazione e cittadini riguardo all’area delle ex Officine Grandi Riparazioni, situata alla Leopolda. La discussione si concentra sulla bonifica e sui progetti di riqualificazione, con l’intenzione di ascoltare le opinioni della comunità prima di procedere con eventuali interventi. Nonostante le aspettative di un dialogo più aperto, le tensioni tra le parti continuano a essere presenti.

Prima l’ascolto dei cittadini, poi i progetti. È da qui che riparte la trasformazione dell’area delle ex Officine Grandi Riparazioni alla Leopolda, uno dei dossier urbanistici più delicati in città. Una scelta non casuale: l’obiettivo è evitare nuove fratture dopo le polemiche che hanno segnato altri interventi recenti, dal caso del ’cubo nero’ all’operazione di via San Gallo. Sul fronte operativo, intanto, si procede. Le demolizioni nell’area sono già in corso da tempo e rappresentano solo il primo passo di un percorso lungo e complesso. A seguire partiranno le bonifiche, tutt’altro che semplici, anche per la presenza massiccia di amianto. Solo una volta completata questa fase si aprirà la conferenza dei servizi e potranno essere messi sul tavolo i primi progetti concreti.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Ex Ogr, tra bonifiche e dibattito. Confronto con la città dopo l’estate. Ma le tensioni non si placano

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