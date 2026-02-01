Tensioni a Torino | il dibattito politico si accende dopo gli scontri urbani
A Torino, la notte tra domenica e lunedì è stata segnata da scontri tra manifestanti e forze dell’ordine. Un corteo di solidarietà con l’organizzazione basca Askatasuna si è trasformato in un’ora di tensione, con polizia e manifestanti che si sono affrontati nel centro della città. Ora si aspetta una reazione delle autorità e un possibile dibattito politico più acceso.
A Torino, la notte tra domenica e lunedì si è trasformata in un’esplosione di tensioni dopo un corteo di solidarietà a favore dell’organizzazione basca Askatasuna, che si è trasformato in un’ora di scontri tra manifestanti e forze dell’ordine. Gli scontri, concentrati nel centro storico della città, hanno coinvolto gruppi di antagonisti che hanno lanciato bottiglie, fumogeni e oggetti contro gli agenti, provocando diversi feriti tra polizia e civili. Le forze dell’ordine hanno risposto con lacrimogeni e idranti, creando un clima di forte allarme. Il video di un agente aggredito a mani nude da un gruppo di manifestanti ha fatto rapidamente il giro dei social, alimentando un dibattito acceso in tutta Italia. 🔗 Leggi su Ameve.eu
Tensioni a Torino dopo lo sgombero del centro sociale Askatasuna
