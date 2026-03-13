Montevarchi dibattito pubblico sul referendum sulla giustizia | confronto tra Sì e No

Lunedì 16 marzo alle 21:15 presso l’Auditorium di via Marzia si svolgerà un dibattito pubblico a Montevarchi tra rappresentanti del Sì e del No in vista del referendum sulla giustizia previsto per il 22 e 23 marzo. L'incontro vedrà la partecipazione di esponenti di entrambi gli schieramenti che si confronteranno su questioni relative alla consultazione popolare.

Arezzo, 13 marzo 2026 – Un confronto aperto tra i due schieramenti in vista del referendum sulla giustizia del 22 e 23 marzo si terrà lunedì 16 marzo alle 21:15 presso l’Auditorium di via Marzia. L’iniziativa è organizzata dal Comitato Valdarnese per il NO e dal Comitato Sì Separa del Valdarno, con l’obiettivo di fornire ai cittadini una piattaforma per un dibattito informato sulle ragioni del Sì e del No. Dopo i saluti iniziali di Chiara Galli e Stefano Magi, interverranno: Andrea Frosali; Chiara Favilli; Cristina Ceccarelli; Michele Nisticò. Il dibattito sarà moderato dalla giornalista Glenda Venturini, e offrirà ai cittadini l’opportunità di comprendere a fondo le implicazioni del referendum e di formarsi un’opinione consapevole. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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