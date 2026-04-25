Gianluca Zambrotta ha commentato le situazioni di Rafael Leao e Luka Modric, esprimendo l’opinione di cercare di trattenere il centrocampista croato, mentre per l’attaccante portoghese ha affermato che non è scarso. Le sue dichiarazioni riguardano le possibilità di conferma o di addio dei giocatori alla fine della stagione. Zambrotta si è espresso senza fare supposizioni, limitandosi a commentare le valutazioni relative ai due calciatori.

Gianluca Zambrotta, ex calciatore del Milan ha voluto rilasciare alcune dichiarazioni alla 'Gazzetta dello Sport'.L'ex calciatore rossonero e bianconero, dopo aver parlato ampiamente del big match di domani contro la Juventus, si è voluto spostare su due figure molto importanti della squadra rossonera: Luka Modric e Rafael Leao. Il centrocampista croato, arrivato in estate al Milan a parametro zero, è diventato subito un vero e proprio pilastro della squadra: senza di lui il centrocampo non gira. Alla veneranda età di 40 anni, il numero 14 ha ancora la forza e la grinta di correre per tutti i 90 minuti, senza mai abbassare il proprio livello prestazione.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Ex Milan, Zambrotta: “Modric cercherei di trattenerlo. Leao? Non è scarso”

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