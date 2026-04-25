Gianluca Zambrotta, ex difensore di Juventus e Milan, ha commentato in un’intervista a 'La Gazzetta dello Sport' la prossima partita di domani sera a San Siro. Ha anche espresso opinioni su alcuni giocatori, affermando che Leao non è scarso e suggerendo di cercare di trattenere Modric e di acquistare Vlahovic per il futuro. Le sue parole hanno attirato l’attenzione degli appassionati di calcio.

Gianluca Zambrotta, ex difensore della Juventus (1999-2006) e Milan (2008-2012), ha rilasciato un'intervista in esclusiva a 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola: argomento, ovviamente, il big match tra rossoneri e bianconeri di domani sera a 'San Siro' e non soltanto. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni più interessanti. Su Milan-Juventus che non vale lo Scudetto ma 'solo' la zona Champions League: "L’Inter, rispetto alla concorrenza, ha fatto semplicemente valere la sua forza generale. Una squadra che è più gruppo, ha più esperienza, struttura. Competere era difficile anche se era giusto credere nel Napoli campione uscente.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Zambrotta: “Leao non è scarso. Milan, cercherei di trattenere Modric e di prendere Vlahovic”

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Argomenti più discussi: ? Milan-Juventus: formazioni, news, aggiornamenti, diretta live streaming - Calcio serie A; Zambrotta lancia Milan-Juve: Leao devastante in fascia, Yildiz può diventare un fuoriclasse, che errore con Kalulu.

Zambrotta: Milan, Leao non è un mediocre. Juventus, tieni Vlahovic. Yildiz fuoriclasseLa notte di San Siro tra Milan e Juventus accende la corsa alla Champions e richiama l’attenzione degli addetti ai lavori. A presentare la sfida. tuttomercatoweb.com

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#Zambrotta a GdS: “ #Leao Ma quale mediocre! È devastante quando punta l’uomo e gioca sulla fascia: lì dà il meglio. #Vlahovic è un vero numero 9 e la #Juve lo deve rinnovare. #Yildiz può diventare un fuoriclasse. Il #Milan ha sbagliato a lasciare andare # x.com

Zambrotta si è espresso così su Rafa Leao - facebook.com facebook