Gianluca Zambrotta ha commentato la partita di domani sera a San Siro, parlando anche di alcuni giocatori. Ha dichiarato che chi ha giocato a calcio non può giudicare la qualità di Leao, definendolo poco performante. Inoltre, ha suggerito che il Milan dovrebbe considerare l'acquisto di Vlahovic. Le sue parole sono state rilasciate in un'intervista a 'La Gazzetta dello Sport'.

Gianluca Zambrotta, ex difensore della Juventus (1999-2006) e Milan (2008-2012), ha rilasciato un'intervista in esclusiva a 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola: argomento, ovviamente, il big match tra rossoneri e bianconeri di domani sera a 'San Siro' e non soltanto. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni più interessanti. Su Milan-Juventus che non vale lo Scudetto ma 'solo' la zona Champions League: "L’Inter, rispetto alla concorrenza, ha fatto semplicemente valere la sua forza generale. Una squadra che è più gruppo, ha più esperienza, struttura. Competere era difficile anche se era giusto credere nel Napoli campione uscente.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Zambrotta: “Leao scarso? Chi ha giocato a calcio non può dirlo. Milan, prendi Vlahovic”

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