Ex Metropolitan la riconversione firmata Rocca-Gualtieri imbarazza il Pd E la destra gode

Il sindaco di Roma ha firmato un accordo di programma per la riconversione dell'ex cinema Metropolitan, un edificio che era stato destinato a usi diversi da quelli attuali. La decisione ha suscitato reazioni contrastanti all’interno del panorama politico, con alcune forze politiche che hanno espresso critiche e altre che hanno accolto favorevolmente l’operazione. La questione è diventata oggetto di discussione, con il Partito Democratico che si è trovato al centro delle polemiche.

Qualcuno lo chiamerebbe dietrofront, altri una capriola, una giravolta. I più cattivi funambolismo. In ogni caso, quanto fatto dal Pd romano sull'ex cinema Metropolitan è decisamente particolare: il sindaco Roberto Gualtieri ha firmato l'accordo di programma per la riconversione in attività.🔗 Leggi su Romatoday.it Notizie correlate Ex Metropolitan, ok bipartisan alla riconversione. La proprietà: "Abbiamo atteso 16 anni. Garantiamo 60 posti di lavoro"Come anticipato nei giorni scorsi, l'assemblea capitolina ha approvato la sigla dell'accordo di programma sulla riconversione dell'ex cinema... Leggi anche: Ex Metropolitan, anche Gualtieri cancella Zingaretti: ok alla trasformazione in attività commerciale Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Ex Metropolitan, la riconversione firmata Rocca-Gualtieri imbarazza il Pd. E la destra gode; Ex cinema Metropolitan, sì alla riconversione: via libera della commissione Urbanistica; Ex Metropolitan, ok bipartisan alla riconversione. La proprietà: Abbiamo atteso 16 anni. Garantiamo 60 posti di lavoro; Il Metropolitan di via del Corso diventa centro commerciale tra rinascita e polemiche. Ex Metropolitan, ok bipartisan alla riconversione. La proprietà: Abbiamo atteso 16 anni. Garantiamo 60 posti di lavoroL'assemblea capitolina ha approvato la ratifica della firma dell'accordo da parte di Gualtieri, anche con i voti del centrodestra ... romatoday.it Ex Metropolitan, anche Gualtieri cancella Zingaretti: ok alla trasformazione in attività commercialeLa commissione Urbanistica approva la firma del Sindaco sull'accordo di programma per l'ex cinema di via del Corso, che approderà in aula il 23 aprile ... romatoday.it “Di fronte alle indagini penali in corso, al pari di quelle della Corte dei Conti, e con i corposi ricorsi al Tar da decidere, riteniamo gravissimo che Rocca abbia fatto proprio il piano che Gualtieri si è autorizzato da solo con l’alibi del Giubileo finito da ormai 4 mesi - facebook.com facebook