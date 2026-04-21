Ex Metropolitan anche Gualtieri cancella Zingaretti | ok alla trasformazione in attività commerciale
Il Comune di Roma ha approvato la trasformazione dell'ex Metropolitan in un’attività commerciale, seguendo l’ok della Regione Lazio. Dopo la firma dell’accordo di programma da parte del sindaco, la struttura potrà essere riconvertita in base alle nuove disposizioni. La decisione segna la fine della gestione precedente, e l’iter amministrativo si conclude con l’autorizzazione ufficiale.
Addio Metropolitan, almeno come i romani l'hanno conosciuto. Dopo l'ok da parte della Regione Lazio, arriva anche quello di Roma Capitale con la firma da parte di Roberto Gualtieri dell'accordo di programma. L'ex cinema di via del Corso cambia funzione e diventa un'attività commerciale. Ok alla.🔗 Leggi su Romatoday.it
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