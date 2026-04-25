Un ex calciatore che ha vestito la maglia di una squadra di Serie B si trasferisce in Kings League, un torneo di calcio a sette. Il giocatore si unirà alla squadra Cesar e affronterà in campo avversari noti come Tuia, Falco e Altamura. La sua carriera precedente include un’esperienza con il Benevento e la Ternana, e ora si prepara a disputare la sua prima partita in questa competizione.

Tempo di lettura: 2 minuti Direzione Kings League per Enrico Brignola che approda dalla Ternana al Cesar. L’ex attaccante del Benevento, originario di Telese Terme, ha chiuso la sua esperienza con il club umbro e per lui si sono aperte le porte del torneo di calcio a 7 ideato dal difensore spagnolo Gerard Piquè e Ibai Llano s (streamer spagnolo con oltre 17,2 milioni di follower su Twitch) nel 2023. Il classe 99, con trascorsi in A e B con Sassuolo, Spal, Catanzaro e Benevento giocherà nella compagine Cesar che attualmente è sesta in classifica con uno score di 5 vittorie e 4 sconfitte. Sulla panchina c’è Emiliano Viviano, portiere che nella sua importante carriera ha vestito anche la maglia dell’Arsenal oltre a quelle in Italia di Sampdoria, Fiorentina, Inter, Bologna, Palermo, Brescia e Cesena.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Ex Benevento, un attaccante approda in Kings League: affronterà Tuia, Falco e Altamura

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