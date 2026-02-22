SERIE C Team Altamura-Benevento | la diretta testuale

Il match tra Team Altamura e Benevento si gioca per il 28esimo turno di Serie C, dopo che i calciatori sono entrati in campo per la sfida. La causa della partita risiede nella corsa ai punti necessari per migliorare la posizione in classifica. I tifosi seguono con attenzione ogni azione, mentre le forze in campo si sfidano per conquistare la vittoria. Il risultato potrebbe influenzare significativamente la classifica generale.

Tempo di lettura: < 1 minuto Team Altamura (36) e Benevento (61) si affrontano al “Tonino D’Angelo” nel 28esimo turno di campionato. Floro Flores deve fare i conti con le assenze dei lungodegenti Nardi, Ricci e Simonetti alle quali si è aggiunta quella del centrocampista Mehic. 1100 tifosi al seguito del Benevento con il settore ospiti sold out. Tabellino Team Altamura-Benevento (ore 14:30) T. Altamura (3-5-2): Alastra; Mbaye, Silletti, Zazza; Grande, Doumbia, Dipinto, Nazzaro, Mogentale; Peschetola, Curcio. A disp.: Viola, Suazo, Poli, Simone, Florio, Esposito, Nicolao, Fantoni, Dimola. All.: Devis Mangia Benevento (4-2-3-1): Vannucchi; Pierozzi, Scognamillo, Caldirola, Ceresoli; Maita, Prisco; Lamesta, Tumminello, Manconi; Salvemini. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

Leggi anche: SERIE C/ Benevento-Salernitana: la diretta testuale

Leggi anche: SERIE C/ Cavese-Benevento: la diretta testuale

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: SERIE C | POTENZA-TEAM ALTAMURA 3-0; SERIE C SKY WIFI, TEAM ALTAMURA-BENEVENTO: DIRIGE GABRIELE RESTALDO; Serie C girone C, le designazioni arbitrali: Restaldo dirige Team Altamura-Benevento; Serie C, Altamura sconfitto dal Potenza per 3-0.

Team Altamura-Benevento, un match atteso: le probabili formazioniGara di alto profilo quest'oggi in scena al Tonino D'Angelo. Si affrontano Team Altamura e Benevento, calcio d'inizio alle ore 14:30. La capolista arriva all'appuntamento in ... tuttoc.com

Serie C girone C, serie D girone H, Eccellenza pugliese CalcioSalernitana-Monopoli, Team Altamura-Benevento (ore 14,30); Crotone-Foggia (ore 17,30). Sono fra le partite odierne per il campionato di calcio di serie C girone C. Venerdì si è giocata Audace ... noinotizie.it

Insieme verso nuovi traguardi Sponsor ufficiale Team Altamura Stagione 25/26 #SerieCSkyWifi - facebook.com facebook