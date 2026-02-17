Benevento riposo finito | oggi parte la mission Team Altamura
Il Benevento torna in campo questa mattina all’Antistadio Imbriani, dopo due giorni di riposo concessi dal tecnico, per prepararsi alla partita di domenica contro il Team Altamura. La squadra si concentra sulla fase di allenamento prima di affrontare la trasferta in Puglia, dove punta a ottenere i tre punti.
Dopo due giorni di riposo concessi dal tecnico, il Benevento si ritrova questa mattina all'Antistadio Imbriani per iniziare la preparazione in vista della trasferta di domenica sul campo del Team Altamura. La squadra si trasferirà in pullman all'Avellola dove Floro Flores inizierà a valutare le soluzioni per la prossima gara di campionato. Fari puntati sull'out sinistro offensivo dove Kouan non ha convinto contro il Latina e potrebbero esserci delle novità. Manconi, miglior marcatore dei giallorossi con 10 reti scalpita per riprendersi la maglia da titolare ma non è escluso l'impiego di Ceresoli in una zona più avanzata con Celia basso per una fascia sinistra di grande spinta.
