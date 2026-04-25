Ex battirame sarà gestito dal Canoa Club Naonis

È terminata la gara per l’assegnazione dell’ex Battirame, l’edificio situato vicino al Lago San Carlo e recentemente ristrutturato con risorse provenienti dal PNRR. La procedura di assegnazione è stata completata e ora la gestione dell’immobile sarà affidata al Canoa Club Naonis. L’immobile era precedentemente utilizzato come battirame.

Si è conclusa la procedura di gara per l'assegnazione dell'ex Battirame, l'immobile adiacente al Lago San Carlo ristrutturato con fondi PNRR.Il bando è stato vinto dal Canoa Club Naonis ASD, presieduto da Daniele Molmenti, che ha presentato il Progetto BATTIRAME: un'idea per trasformare lo spazio.🔗 Leggi su Pordenonetoday.it Notizie correlate Canoa Club in Coppa Italia. A Numana 13esimo postoOttimi segnali per il futuro arrivano dalla partecipazione del Canoa Club Ferrara sezione polo alla Coppa Italia disputata a Numana, primo grande... Canoa Club Ferrara, una stagione da incorniciare: primato in 'Acqua piatta' e 'Paracanoa'A inizio febbraio la Federazione Italiana Canoa Kayak ha pubblicato i risultati relativi alle classifiche definitive di società per l’anno 2025.