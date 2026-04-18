Canoa Club in Coppa Italia A Numana 13esimo posto

Il Canoa Club Ferrara sezione polo ha partecipato alla Coppa Italia a Numana, ottenendo il 13esimo posto. La gara si è disputata con la presenza di 27 squadre provenienti da diverse regioni italiane. La competizione è stata il primo grande evento della stagione nazionale e ha rappresentato un'occasione di confronto tra le varie squadre.

Ottimi segnali per il futuro arrivano dalla partecipazione del Canoa Club Ferrara sezione polo alla Coppa Italia disputata a Numana, primo grande appuntamento della stagione nazionale che ha visto al via ben 27 squadre da tutta Italia. La formazione ferrarese si è distinta non solo per il risultato finale, ma soprattutto per la propria identità: una delle squadre più giovani dell’intero torneo, con un gruppo composto per circa l’80% da atleti Under 18 e con la presenza in campo anche di due giocatori classe 2010. Un dato che rende ancora più significativo il 13° posto finale, ottenuto al termine di un percorso intenso e competitivo. A...🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Canoa Club in Coppa Italia. A Numana 13esimo posto Notizie correlate Canoa Club Ferrara polo tra i migliori d'Europa: quinto posto all'Internazionale di BolognaTra le protagoniste dell’edizione di quest’anno si è messa in luce la formazione di Serie A1 del Canoa Club Ferrara sezione Polo, pronta a misurarsi... Canoa polo, la Polisportiva Canottieri Catania U21 trionfa in Coppa ItaliaIl primo trofeo della stagione 2026 di canoa polo lo vince la Polisportiva Canottieri Catania. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Canoa Club in Coppa Italia. A Numana 13esimo posto; Canoa Polo, a Numana (Ancona) si è disputata la Coppa Italia; Coppa Italia, argento per la Canoa Polo Club Siracusa che ora punta la Serie A; Canoa Polo Club Siracusa, medaglia d’argento in Coppa Italia. Canoa Club in Coppa Italia. A Numana 13esimo postoEditoriale Nazionale ha integrato apposito componente software (tracciatore di terza parte c.d. SDK Testo) al fine della rilevazione audience da parte di Audicom S.r.l. e, quindi, per analizzare la fr ... sport.quotidiano.net Canoa Polo, Ferrara brilla alla Coppa Italia: piazzamento per una delle squadre più giovaniOttimi segnali per il futuro arrivano dalla partecipazione del Canoa Club Ferrara sezione polo alla Coppa Italia disputata a Numana (Ancona), primo grande appuntamento della stagione nazionale che ha ... today.it CANOA POLO: LA SQUADRA DEL CANOA CLUB FERRARA, SI DISTINGUE IN COPPA ITALIA. L'Articolo: https://www.ferrarasport.it/canoa-polo-la-squadra-ferrarese-di-c-c-f-si-distingue-in-coppa-italia/ facebook