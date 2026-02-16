Canoa Club Ferrara una stagione da incorniciare | primato in ' Acqua piatta' e ' Paracanoa'

Il Canoa Club Ferrara ha dominato la stagione 2025, conquistando i primi posti nelle classifiche di 'Acqua piatta' e 'Paracanoa'. La Federazione Italiana Canoa Kayak ha pubblicato all’inizio di febbraio i risultati ufficiali, mostrando come la squadra ferrarese abbia ottenuto ottimi risultati grazie a impegno e allenamenti intensi. Un esempio concreto è la vittoria di alcuni atleti nelle competizioni nazionali, che ha contribuito a portare il club in cima alla graduatoria generale.

A inizio febbraio la Federazione Italiana Canoa Kayak ha pubblicato i risultati relativi alle classifiche definitive di società per l'anno 2025. Il Canoa Club Ferrara era consapevole di aver ottenuti buoni risultati, ma queste classifiche hanno confermato e sancito il valore di questi risultati, vedendo la società estense in vetta alle graduatorie nei settori 'Acqua piatta' e 'Paracanoa', oltre a un prestigioso piazzamento per il settore 'Canoa Polo'. Il settore 'Acqua piatta' raggruppa le competizioni di velocità, fondo e maratona sia per la specialità Kayak che Canadese e i punteggi per il Canoa Club Ferrara sono entusiasmanti: settima posizione nella classifica generale, su 148 società italiane, Top10 insieme alla Polizia di Stato, Fiamme Gialle e le società storiche di San Giorgio di Nogaro e Torino.