L’ex arbitro turca Elif Karaarslan è stata arrestata nell’ambito di un’indagine legata a un traffico di droga. Durante le indagini sono emersi anche dettagli sui suoi guadagni, che ammontano a oltre 1,8 milioni di lire, provenienti da contenuti a pagamento. La vicenda ha suscitato attenzione sia per le accuse di droga che per l’entità dei compensi ottenuti negli ultimi tempi.

Cosa è successa a Elif Karaarslan. L’ex arbitro turca Elif Karaarslan è finita al centro di un’inchiesta per droga che sta facendo discutere anche per un altro motivo: i guadagni accumulati durante il periodo recente. Secondo quanto emerso, la donna avrebbe incassato oltre 1,8 milioni di lire turche attraverso contenuti a pagamento diffusi sui social, basati su un sistema di abbonamento. Test positivo a cocaina e metanfetamina. L’indagine è coordinata dalla Procura generale di Istanbul. Gli esami effettuati presso l’Istituto di Medicina Legale hanno dato esito positivo: nelle analisi di urine e capelli sono state rilevate tracce di cocaina e metanfetamina.🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Ex arbitro arrestata per droga, guadagni choc: oltre 1,8 milioni di lire dai contenuti a pagamento

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