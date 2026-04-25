Europei pesistica | Karapetyan vola nello slancio e strappa l’oro

Da ameve.eu 25 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante i Campionati Europei di pesistica 2026, l’atleta armeno ha ottenuto la medaglia d’oro nella categoria -110 kg con un totale di 415 chilogrammi. Ha superato di un chilogrammo il suo avversario, grazie a un sollevamento nello slancio da 226 kg. La vittoria è arrivata grazie a questa performance nello slancio, che ha deciso la competizione.

? Cosa sapere Garik Karapetyan vince l'oro nei -110 kg ai Campionati Europei 2026 con 415 kg.. L'armeno supera Luis Lauret Rodriguez per un solo chilogrammo grazie allo slancio da 226 kg.. Garik Karapetyan conquista l’oro nella categoria -110 kg ai Campionati Europei 2026 di sollevamento pesi, superando Luis Lauret Rodriguez e Hristo Hristov grazie a una prestazione decisiva nello slancio. L’atleta armeno ha ribaltato le gerarchie della competizione europea con un totale di 415 kg, riuscendo a strappare la vittoria a un avversario rumeno che aveva dominato la prima parte della gara. La sfida si è risolta per un margine minimo, evidenziando come la specialità dello slancio possa determinare l’esito finale anche quando la fase di strappo risulta meno incisiva.🔗 Leggi su Ameve.eu

europei pesistica karapetyan vola nello slancio e strappa l8217oro
© Ameve.eu - Europei pesistica: Karapetyan vola nello slancio e strappa l’oro

Notizie correlate

Europei di sollevamento pesi, Imperio apre con l’oro nei -48 kg: rimonta nello strappo e dominio nello slancioA Batumi l’azzurra vince con 176 kg totali, quattro in più dell’ucraina Malaschuck.

Europei di sollevamento pesi, Massidda bronzo nello slancio nei 65 kg: tre nulli nello strappo lo escludono dal totaleIl sardo centra il terzo posto con 171 kg ma gli errori iniziali gli costano la corsa al podio generale.

La ricerca mostra notizie e video sullo stesso tema.