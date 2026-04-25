Europei pesistica | Karapetyan vola nello slancio e strappa l’oro

Durante i Campionati Europei di pesistica 2026, l’atleta armeno ha ottenuto la medaglia d’oro nella categoria -110 kg con un totale di 415 chilogrammi. Ha superato di un chilogrammo il suo avversario, grazie a un sollevamento nello slancio da 226 kg. La vittoria è arrivata grazie a questa performance nello slancio, che ha deciso la competizione.

? Cosa sapere Garik Karapetyan vince l'oro nei -110 kg ai Campionati Europei 2026 con 415 kg.. L'armeno supera Luis Lauret Rodriguez per un solo chilogrammo grazie allo slancio da 226 kg.. Garik Karapetyan conquista l’oro nella categoria -110 kg ai Campionati Europei 2026 di sollevamento pesi, superando Luis Lauret Rodriguez e Hristo Hristov grazie a una prestazione decisiva nello slancio. L’atleta armeno ha ribaltato le gerarchie della competizione europea con un totale di 415 kg, riuscendo a strappare la vittoria a un avversario rumeno che aveva dominato la prima parte della gara. La sfida si è risolta per un margine minimo, evidenziando come la specialità dello slancio possa determinare l’esito finale anche quando la fase di strappo risulta meno incisiva.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Europei pesistica: Karapetyan vola nello slancio e strappa l’oro Notizie correlate Europei di sollevamento pesi, Imperio apre con l’oro nei -48 kg: rimonta nello strappo e dominio nello slancioA Batumi l’azzurra vince con 176 kg totali, quattro in più dell’ucraina Malaschuck. Europei di sollevamento pesi, Massidda bronzo nello slancio nei 65 kg: tre nulli nello strappo lo escludono dal totaleIl sardo centra il terzo posto con 171 kg ma gli errori iniziali gli costano la corsa al podio generale.