Europei di sollevamento pesi Imperio apre con l’oro nei -48 kg | rimonta nello strappo e dominio nello slancio

Durante gli Europei di sollevamento pesi a Batumi, un’atleta italiana ha aperto la competizione nella categoria dei -48 kg conquistando la medaglia d’oro. Dopo aver commesso due errori nelle prime prove a 77 kg, è riuscita a reagire con 78 kg al terzo tentativo, portando a termine con successo la serie nello slancio fino a 98 kg. Ha totalizzato 176 kg, superando di quattro kg l’atleta ucraina arrivata seconda.

A Batumi l’azzurra vince con 176 kg totali, quattro in più dell’ucraina Malaschuck. Dopo due errori iniziali a 77 kg, la reazione con 78 kg al terzo tentativo e poi una serie impeccabile nello slancio fino a 98 kg. Nel pomeriggio attesa Celine Delia nei -53 kg L’Italia apre con un oro il proprio cammino agli Europei 2026 di sollevamento pesi in corso a Batumi. Protagonista Giulia Imperio, vincitrice nella categoria non olimpica -48 kg con una prestazione di grande solidità che vale il titolo continentale. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface.🔗 Leggi su Sportface.it Notizie correlate Capolavoro Giulia Imperio! Campionessa d’Europa di sollevamento pesi nei -48 kgSi aprono nel segno marcatissimo dell’Italia i Campionati Europei 2026 di sollevamento pesi, competizione da oggi in scena sulla pedana di Batumi, in... Calendario Europei sollevamento pesi 2026: programma, orari, tv, streamingTutto pronto in vista dei Campionati Europei di sollevamento pesi 2026, primo appuntamento di rilievo della stagione internazionale che andrà in... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Campionati europei di sollevamento pesi 2026: il programma, la squadra dell'Italia e dove vedere le gare; Sollevamento pesi, Europei 2026: le speranze di medaglia dell’Italia. Massidda la stella della spedizione; Sollevamento Pesi, Europei 2026: l’Italia punta sul Power Rosa. Il calendario; Calendario Europei sollevamento pesi 2026: programma, orari, tv, streaming. Capolavoro Giulia Imperio! Campionessa d’Europa di sollevamento pesi nei -48 kgSi aprono nel segno marcatissimo dell'Italia i Campionati Europei 2026 di sollevamento pesi, competizione da oggi in scena sulla pedana di Batumi, in ... oasport.it Europei di sollevamento pesi, Imperio apre con l’oro nei -48 kg: rimonta nello strappo e dominio nello slancioA Batumi l'azzurra vince con 176 kg totali, quattro in più dell'ucraina Malaschuck. Dopo due errori iniziali a 77 kg, la reazione con 78 kg al terzo tentativo e ... sportface.it Alice Bellandi ha vinto l'oro agli Europei di judo di Tbilisi (Georgia) nella categoria -78 kg. L'atleta di Roncadelle ha battuto nella finale l'inglese Emma Reid, grazie a uno waza-ari messo a segno nel finale dell'incontro. L'azzurra, campionessa olimpica e mond x.com la Repubblica. . Alice Bellandi ha vinto l'oro agli Europei di judo di Tbilisi (Georgia) nella categoria -78 kg. L'atleta di Roncadelle ha battuto nella finale l'inglese Emma Reid, grazie a uno waza-ari messo a segno nel finale dell'incontro. L'azzurra, campionessa - facebook.com facebook