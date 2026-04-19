Europei di sollevamento pesi Imperio apre con l’oro nei -48 kg | rimonta nello strappo e dominio nello slancio

Da sportface.it 19 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante gli Europei di sollevamento pesi a Batumi, un’atleta italiana ha aperto la competizione nella categoria dei -48 kg conquistando la medaglia d’oro. Dopo aver commesso due errori nelle prime prove a 77 kg, è riuscita a reagire con 78 kg al terzo tentativo, portando a termine con successo la serie nello slancio fino a 98 kg. Ha totalizzato 176 kg, superando di quattro kg l’atleta ucraina arrivata seconda.

A Batumi l’azzurra vince con 176 kg totali, quattro in più dell’ucraina Malaschuck. Dopo due errori iniziali a 77 kg, la reazione con 78 kg al terzo tentativo e poi una serie impeccabile nello slancio fino a 98 kg. Nel pomeriggio attesa Celine Delia nei -53 kg L’Italia apre con un oro il proprio cammino agli Europei 2026 di sollevamento pesi in corso a Batumi. Protagonista Giulia Imperio, vincitrice nella categoria non olimpica -48 kg con una prestazione di grande solidità che vale il titolo continentale. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface.🔗 Leggi su Sportface.it

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