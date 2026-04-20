Europei di sollevamento pesi Massidda bronzo nello slancio nei 65 kg | tre nulli nello strappo lo escludono dal totale

Durante gli Europei di sollevamento pesi, un atleta sardo ha conquistato il bronzo nello slancio nella categoria dei 65 kg, con un sollevamento di 171 kg. Tuttavia, tre nulli nello strappo, la fase di apertura, lo hanno escluso dal totale complessivo. La sua prestazione gli ha permesso di salire sul podio di questa specialità, anche se non ha potuto concorrere per la classifica totale.

Il sardo centra il terzo posto con 171 kg ma gli errori iniziali gli costano la corsa al podio generale. Ozbek campione d’Europa con 323 kg. Quarta medaglia italiana dopo la tripletta d’oro di Imperio nei -48 kg. Forfait dell’ultima ora per Celina Delia Indicazioni contrastanti ma comunque incoraggianti per Sergio Massidda nella seconda giornata dei Campionati Europei 2026 di sollevamento pesi a Batumi. Il 24enne sardo, impegnato nella categoria 65 kg, è uscito di scena dalla classifica generale a causa di tre prove nulle nello strappo, riscattandosi poi con il bronzo di specialità nello slancio. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv.🔗 Leggi su Sportface.it Notizie correlate Europei di sollevamento pesi, Imperio apre con l’oro nei -48 kg: rimonta nello strappo e dominio nello slancioA Batumi l’azzurra vince con 176 kg totali, quattro in più dell’ucraina Malaschuck. Sollevamento pesi, 14 azzurri iscritti agli Europei 2026. Spiccano i nomi di Massidda e PizzolatoDopo una stagione di transizione in cui sono entrate in vigore le nuove categorie di peso, c’è grande attesa in vista dei Campionati Europei di... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Campionati europei di sollevamento pesi 2026: il programma, la squadra dell'Italia e dove vedere le gare; Calendario Europei sollevamento pesi 2026: programma, orari, tv, streaming; Europei Sollevamento Pesi 2026: Giulia Imperio oro nei -48 kg a Batumi; Sollevamento pesi, Europei 2026: le speranze di medaglia dell’Italia. Massidda la stella della spedizione. Sollevamento pesi, Rusev trionfa nella categoria -60 kg agli Europei?Si conclude con la vittoria di Angel Rusev la gara riservata alla categoria -60 kg maschile, prova che ha aperto la seconda giornata dei Campionati ... oasport.it Rusev d'oro agli Europei di sollevamento pesi nei -60 kgIl bulgaro Angel Rusev ha conquistato la medaglia d'oro nella categoria -60 kg maschile ai Campionati Europei 2026 di sollevamento pesi, un evento di prestigio che si sta svolgendo a Batumi, in Georgi ... it.blastingnews.com Bellandi nella storia, Pirelli rende grande l’Italia: istantanee dagli Europei di judo x.com I tassi sovrani europei hanno invertito la rotta, risalendo dai minimi di fine febbraio ai massimi di marzo. In Italia il rendimento supera il 4%, con dinamiche analoghe in Francia e Germania - facebook.com facebook