Euronext ha aperto un nuovo Centro Tecnologico e di Supporto a Atene, segnando la sua presenza nel settore finanziario europeo. La piattaforma, che include anche Borsa Italiana tra le sue componenti, si consolida come punto di riferimento per le attività di supporto e innovazione nel mercato dei capitali. L'inaugurazione si inserisce in un piano di espansione e rafforzamento delle infrastrutture della società nel continente.

Euronext, la principale infrastruttura europea per i mercati dei capitali di cui fa parte anche Borsa Italiana, ha inaugurato il suo Centro Tecnologico e di Supporto ad Atene, che diventa così il suo polo finanziario e tecnologico in Europa. La cerimonia a pochi giorni dal completamento del rebranding dell'Athens Exchange Group in Euronext Athens, che ancora il mercato dei capitali greco al modello federale di Euronext e al più grande pool di liquidità d'Europa. "Oggi segna una svolta per Euronext in Grecia - commenta in una nota Stéphane Boujnah, amministratore delegato e presidente del cda di Euronext -. Con l'inaugurazione del nostro Centro Tecnologico e di Supporto e il completamento del rebranding in Euronext Atene, non solo realizziamo l'integrazione, ma ampliamo anche le nostre ambizioni.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Euronext inaugura ad Atene il suo Centro Tecnologico e di Supporto

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