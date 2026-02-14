Agricoltori in protesta ad Atene | trattori bloccano il centro richieste di aiuti e prezzi equi

Gli agricoltori greci sono scesi in piazza ad Atene per protestare contro i prezzi bassi e la mancanza di aiuti finanziari. Hanno bloccato le strade principali con i trattori, creando disagi nel centro della città. La protesta si è svolta davanti al Parlamento, dove chiedono interventi concreti per sostenere le loro attività. La mobilitazione riflette le difficoltà che affrontano quotidianamente nel settore agricolo.

A Milano, una protesta degli agricoltori ha coinvolto circa cinquanta trattori provenienti da tutta Italia.

Questa mattina l’Aurelia si è fermata sotto il peso dei trattori degli agricoltori.

