La Bce accelera sull’euro digitale | Lagarde completerà il mandato

La Bce ha annunciato di accelerare sul progetto dell’euro digitale, con Christine Lagarde che intende portarlo a termine durante il suo attuale mandato. La causa principale è la crescente richiesta di strumenti di pagamento più sicuri e moderni. La banca centrale ha fissato un periodo di dodici mesi per il test pilota, che partirà a metà del prossimo anno. Questo passo rappresenta una svolta concreta verso l’introduzione di una moneta digitale ufficiale. La decisione riguarda anche le misure di tutela dei dati degli utenti.

Prima di tutto i tempi: la fase del "pilota" digitale durerà 12 mesi a partire dalla metà del prossimo anno. E servirà per "verificare la preparazione, migliorare l’offerta dei servizi a valore aggiunto, affinare la strategia di lancio sul mercato e prepararsi alla successiva distribuzione sul mercato". Poi una rassicurazione: l’ euro digitale abbasserà i costi di utilizzo per banche e commercianti e rafforzerà i sistemi di pagamento nazionali, come Bancomat, che potrebbe diventare utilizzabile in tutta l’area euro. Lo ha annunciato Piero Cipollone, componente del comitato esecutivo della Bce, nel suo intervento al comitato esecutivo dell’Abi, l’associazione che riunisce le banche che operano in Italia. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Lagarde avverte: tensioni globali a rischio per l’economia europea e la sua autonomia strategica. Bce vigile sull’euro.Christine Lagarde ha avvertito che le tensioni internazionali stanno mettendo a rischio l’economia europea e la sua autonomia strategica, a causa dell’aumento dei conflitti globali.

