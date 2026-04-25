Negli ultimi mesi, i volumi di trasferimento delle stablecoin sulla rete Ethereum sono aumentati del 119,3% a partire dall'inizio del 2026. Questo incremento segnala una crescita significativa nell’utilizzo di queste criptovalute stabili, che vengono impiegate per transazioni e operazioni di scambio sulla piattaforma. I dati mostrano come la diffusione delle stablecoin stia accelerando nel primo trimestre dell’anno.

? Cosa sapere I volumi di trasferimento stablecoin su Ethereum crescono del 119,3% dall'inizio del 2026.. Il prezzo di ETH testa i 2.340 dollari mentre la rete gestisce flussi da 1 trilione.. Il volume dei trasferimenti di stablecoin sulla rete Ethereum è schizzato oltre il 119,3% dall’inizio del 2026, consolidando il ruolo della blockchain come infrastruttura centrale per la regolamentazione finanziaria globale. Mentre l’entusiasmo cresce tra gli investitori a seguito dell’ultimo rialzo del prezzo di ETH, la narrazione on-chain sta subendo una trasformazione strutturale profonda. I dati indicano che Ethereum non è più solo una piattaforma di scambio, ma si sta affermando come il pilastro fondamentale per lo scambio di valore digitale.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ethereum esplode: le stablecoin volano del +119% sulla rete

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