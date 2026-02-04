La società americana Plume, leader nel settore degli asset reali, ha annunciato la riduzione della soglia di investimento per gli istituzionali coreani con l’introduzione della nuova stablecoin KRW1. La moneta, emessa da BDACS, punta a facilitare gli investimenti nel mercato sudcoreano e rendere più accessibili gli asset reali agli investitori istituzionali in Corea del Sud.

NEW YORK, 4 febbraio 2026 PRNewswire -- Plume, la rete leader mondiale di asset reali (RWA), ha introdotto la stablecoin KRW1, denominata in won sudcoreani, emessa dalla principale azienda di custodia di asset digitali BDACS (Beyond Digital Asset Custody Service). Grazie a questa collaborazione, investitori e istituzioni coreani acquisiscono la possibilità di effettuare pagamenti e investimenti direttamente in won coreani (tramite KRW1) nell'ecosistema Plume. "Plume gestisce attualmente uno dei più grandi ecosistemi RWA al mondo, con oltre 280.000 titolari di RWA e 645 milioni di dollari in RWA. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Plume, rete leader globale nel campo degli RWA, riduce la soglia per gli investimenti istituzionali coreani grazie alla stablecoin KRW1

Approfondimenti su Plume Rete

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Plume Rete

Argomenti discussi: La principale rete RWA globale, Plume, ha abbassato la soglia di investimento per le istituzioni sudcoreane tramite la stablecoin KRW1.

Plume, rete leader globale nel campo degli RWA, riduce la soglia per gli investimenti istituzionali coreani grazie alla stablecoin KRW1NEW YORK, 4 febbraio 2026 /PRNewswire/ -- Plume, la rete leader mondiale di asset reali (RWA), ha introdotto la stablecoin KRW1, denominata in won sudcoreani, emessa dalla principale azienda di custod ... adnkronos.com

Linea Adriatica, completata la terza fase dei lavori RFI PESCARA - Tornerà gradualmente alla normalità dalle 16 di oggi, come da programma, la circolazione sulla linea Adriatica, dove Rete Ferroviaria Ital... Articolo: https://www.abruzzonews.eu/rfi-lavori-linea - facebook.com facebook