Casca Wemby cascano gli Spurs | la star in dubbio per gara-3 Eterno LeBron | Lakers 2-0 su Houston

Durante la partita, il giocatore francese è caduto e ha colpito il volto, portando all’applicazione del protocollo per la commozione cerebrale. Nel frattempo, gli Spurs hanno subito una sconfitta con la loro stella in dubbio per la prossima gara. I Lakers hanno vinto ancora contro Houston, portandosi sul 2-0 nella serie playoff.

San Antonio perde Victor Wembanyama per commozione cerebrale e pure la partita, contro Portland, rimontata da +14 nel 4° periodo. VJ Edgecombe e Tyrese Maxey, la frizzante coppia di guardie dei 76ers, incanta a Boston regalando il successo a Philadelphia. L’eterno LeBron James e il sorprendente Luke Kennard trascinano i Lakers a un altro successo su Houston. Erano tre le partite del primo turno di playoff Nba in programma nella notte italiana, ecco il dettaglio da tutti i campi. San Antonio perde Victor Wembanyama e la partita. Gira tutto male agli Spurs in Gara 2 della sfida tra seconda e settima testa di serie a Ovest. La partita del gigante francese dura 12’: una caduta rovinosa picchiando il mento sul parquet con 8’57” da giocare nel 2° quarto gli costa il prosieguo della gara che chiude con 5 punti.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Casca Wemby, cascano gli Spurs: la star in dubbio per gara-3. Eterno LeBron: Lakers 2-0 su Houston Notizie correlate Doncic-show, i Lakers schiantano gli Heat. Detroit ok a Washington, Wemby trascina gli SpursI Lakers continuano a vincere e con i 60 punti di un super Doncic mandano ko gli Heat, Detroit passa a Washington mentre gli Spurs hanno la meglio... Leggi anche: I Pacers sbancano il Madison. Wemby show: gli Spurs travolgono le riserve dei Lakers