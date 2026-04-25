Esordio agevole per Luciano Darderi a Madrid | solo 4 game concessi a Juan Manuel Cerundolo

Luciano Darderi ha iniziato con facilità il suo percorso all’ATP Masters 1000 di Madrid, vincendo il primo turno contro Juan Manuel Cerundolo con il punteggio di 6-1, 6-3. In appena un’ora di gioco, il tennista di origini italiane ha concesso solo quattro game all’avversario, dimostrando una buona solidità in campo. La partita si è svolta sulla terra battuta del torneo spagnolo, dove Darderi si presenta come testa di serie numero 18.

Successo all’esordio per Luciano Darderi, testa di serie numero 18, nell’ ATP Masters 1000 di Madrid 2026: l’azzurro elimina nel secondo turno l’ argentino Juan Manuel Cerundolo, battuto con lo score di 6-1 6-3 in un’ora e diciotto minuti di gioco ed ai sedicesimi affronterà il fratello maggiore del suo avversario odierno, Francisco, numero 16 del seeding. Nel primo set Darderi annulla un break point in apertura, poi però è lui ad operare lo strappo, togliendo la battuta a trenta all’avversario nel secondo gioco, per poi allungare sul 3-0 non pesante. L’argentino interrompe il digiuno, ma poi l’azzurro torna a dominare, e con un parziale di 12 punti a 3, conquistando un altro break a quindici nel sesto gioco, chiude i conti sul 6-1 in mezz’ora di gioco.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Esordio agevole per Luciano Darderi a Madrid: solo 4 game concessi a Juan Manuel Cerundolo Notizie correlate Pronostico e quote Juan Manuel Cerundolo – Luciano Darderi, Madrid 25-04-2026Juan Manuel Cerundolo e Luciano Darderi si daranno battaglia sul campo numero 5 intorno alle 12:30-13:00. ATP Rio de Janeiro 2026, Juan Manuel Cerundolo sfrutta la stanchezza di Darderi e passa agli ottaviLa stanchezza per le fatiche di Buenos Aires e una prova non all’altezza dei suoi abituali standard di rendimento condannano Luciano Darderi. Aggiornamenti e dibattiti Esordio agevole per Luciano Darderi a Madrid: solo 4 game concessi a Juan Manuel CerundoloSuccesso all'esordio per Luciano Darderi, testa di serie numero 18, nell'ATP Masters 1000 di Madrid 2026: l'azzurro elimina nel secondo turno l'argentino ... oasport.it ATP Monaco di Baviera: un Darderi a corrente alternata impiega tre set per battere ZhangTennis - ATP, Italiani | Dopo un primo set vinto al tie-break, Luciano cala di rendimento nella ripresa. Nel terzo set torna a servire bene e non concede palle break. Al prossimo turno Kopriva o Engel ... ubitennis.com