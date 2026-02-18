Juan Manuel Cerundolo ha vinto contro Luciano Darderi all’ATP di Rio de Janeiro 2026, sfruttando la fatica accumulata dall’avversario durante il torneo di Buenos Aires. Darderi ha mostrato segni di stanchezza e ha commesso errori che hanno aperto la strada a Cerundolo, che ora si prepara per gli ottavi di finale.

La stanchezza per le fatiche di Buenos Aires e una prova non all’altezza dei suoi abituali standard di rendimento condannano Luciano Darderi. Nell’incontro valevole per il primo turno del torneo ATP di Rio de Janeiro l’argentino Juan Manuel Cerundolo piega l’italiano 6-1 3-6 6-4 in due ore e diciannove minuti e si qualifica per gli ottavi di finale. La testa di serie numero due inizia il match decisamente troppo contratto, paga dazio alla stanchezza accumulata la scorsa settimana e all’esiguo tempo di recupero. L’argentino firma il break in apertura, strappa nuovamente il servizio per il 3-0 e tocca il massimo vantaggio sul 4-0. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - ATP Rio de Janeiro 2026, Juan Manuel Cerundolo sfrutta la stanchezza di Darderi e passa agli ottavi

