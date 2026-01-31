Maturità 2026 scelte le materie per la seconda prova | latino al classico e matematica allo scientifico Valditara | Bocciato chi rifiuta l' orale

Questa mattina il Ministero dell’Istruzione ha annunciato le materie scelte per la seconda prova della Maturità 2026. Per gli studenti del liceo classico tocca il latino, mentre quelli dello scientifico devono prepararsi sulla matematica. Il ministro Valditara avverte: chi rifiuta l’orale rischia di essere bocciato. Le scelte sono ufficiali e immediatamente operative, con gli studenti già in fermento per le prossime settimane.

Il ministero dell'Istruzione e del Merito ha pubblicato l'elenco delle discipline scelte per la seconda prova scritta della Maturità 2026. Oltre alle materie dello scritto, previste dal decreto n.13 del 2912026, firmato dal ministro Giuseppe Valditara, sono state rese note anche le quattro del.

La seconda prova della Maturità 2026 si svolge con la Matematica per gli studenti dello Scientifico e il Latino per i ragazzi del Classico.

Questa mattina il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha annunciato le materie che gli studenti degli istituti classici e scientifici dovranno affrontare per la seconda prova d’esame.

Maturità 2026, pugno duro di Valditara: se non ti presenti all’orale vieni bocciato

