Educazione stradale il Ministro Valditara ai genitori dei neopatentati | Evitare le auto troppo potenti e promuovere la vicinanza educativa

Da orizzontescuola.it 20 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante un evento dedicato alla mobilità responsabile a Lainate, il Ministro dell'Istruzione e del Merito ha rivolto un appello ai genitori dei neopatentati, raccomandando di evitare l’acquisto di auto troppo potenti e di rafforzare il ruolo educativo nella guida. L'iniziativa, realizzata in collaborazione con l'Automobile Club d'Italia, ha visto la partecipazione di vari esperti e rappresentanti delle istituzioni.

Durante l'evento dedicato alla mobilità responsabile promosso a Lainate in collaborazione con l'Automobile Club d'Italia, il Ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara ha lanciato un forte appello. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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