Educazione stradale il Ministro Valditara ai genitori dei neopatentati | Evitare le auto troppo potenti e promuovere la vicinanza educativa

Durante un evento dedicato alla mobilità responsabile a Lainate, il Ministro dell'Istruzione e del Merito ha rivolto un appello ai genitori dei neopatentati, raccomandando di evitare l’acquisto di auto troppo potenti e di rafforzare il ruolo educativo nella guida. L'iniziativa, realizzata in collaborazione con l'Automobile Club d'Italia, ha visto la partecipazione di vari esperti e rappresentanti delle istituzioni.